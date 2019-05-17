Общество

В Псковском районе состоялась приемка проведенных культуртехнических мероприятий

21 мая в целях приемки проведенных культуртехнических мероприятий на мелиорированных землях СПК (колхоз) «Передовик» и КФХ Евгения Грибова состоялся рабочий выезд комиссии во главе с заместителем председателя комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Александром Никандровым. В состав комиссии также вошли директор ФГБУ «Управление «Псковмеливодхоз» Евгений Кузенек, специалисты областной и районной администраций, представители хозяйств. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Псковского района.

В ходе работы комиссии в СПК (колхоз) «Передовик» выполненные культуртехнические мероприятия первой очереди, предусмотренные проектно-сметной документацией, приняты на площади 217 га из запланированных до августа месяца 368 га.

В КФХ Евгения Грибова на площади 52 га культуртехнические мероприятия выполнены в полном объеме.

В рамках реализации подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» государственной программы «Развитие сельского хозяйства Псковской области на 2013-2020 годы» сельскохозяйственные предприятия получат компенсацию в размере около 40% от понесенных затрат.

Всего же в планах сельскохозяйственных предприятий Псковского района на 2019 год провести культуртехнические мероприятия на площади более 860 га сельскохозяйственных угодий.

Активно культуртехнические работы сегодня ведутся также в ООО «ПсковАгроИнвест».