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Уникальные операции методом малоинвазивной хирургии в течение двух дней проводят в областной больнице петербургские и псковские врачи

Уникальные операции методом малоинвазивной хирургии в течение двух дней проходят в Псковской областной клинической больнице в рамках ежегодной научно-практической конференции «Современные технологии в клинической практике». В программе три мастер-класса медиков из Санкт-Петербурга, ассистируют коллегам псковские врачи. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания, в первом из них принял участие заместитель главного врача по хирургии, депутат областного Собрания Игорь Дитрих.

«Каждый раз мы стараемся найти новые операции, которых у нас выполняется мало, и нам надо поучиться, или те, что у нас делаются впервые. Мы учимся и потом делаем их пациентам Псковской области», - рассказал Игорь Дитрих. Так, три года назад в областной больнице впервые была выполнена операция на щитовидной железе через подмышечную впадину – теперь она стала повседневной. На этот раз, чтобы добраться до щитовидной железы, врачи сделали разрез под нижней губой пациентки.

«Это довольно редкая методика, которая используется не во всех клиниках мира. В Пскове мы выполняем уже вторую такую операцию, - сообщил ведущий эндовидеохирург, главный врач петербургской клиники Антон Пришвин. – Методика находится на стадии освоения, и количество выполненных таких операций в мире не так велико».

«Для меня как для хирурга это просто космос! 20 лет назад мы и в мыслях не держали, понятия не имели, что можно щитовидку так щадяще оперировать, – признался вице-спикер областного Собрания депутатов, экс-главный врач областной больницы, посвятивший медицине четыре десятилетия, Виктор Антонов. – Я впервые присутствовал на такой операции и поздравляю возможных пациентов с тем, что мы это можем, это делаем, что ежегодно проходят такие замечательные конференции. Это встреча с новым в хирургии. И каждый раз мы видим самые разные области человеческого тела, где можно делать хирургические вмешательства с применением самых современных методик».

Виктор Антонов согласился, что проведение операций такого уровня – «удел нескольких хирургов области». «Но это важно для пациентов. Люди должны знать, что так можно оперироваться в Пскове, и не надо ехать в другие города и государства и платить огромные деньги. Это очень высокий уровень хирургии», - подчеркнул он.

За действиями бригады врачей посредством онлайн трансляции наблюдали все участники конференции. Модератор передавал вопросы в операционную, врач комментировал действия и пояснял необходимость своих решений.

По окончании операции Антон Пришвин рассказал, что ему приятно работать с коллективом Псковской областной больницы. «Здесь высокопрофессиональная команда во главе с главным хирургом Игорем Ивановичем Дитрихом. Я каждый раз говорю, что при выполнении операции с теми людьми, которых ты понимаешь с полуслова, дело идёт очень быстро, и результаты очень хорошие. Мы с Игорем Ивановичем не очень много говорим друг другу во время операции, достаточно только жестов, чтобы понять, что необходимо сделать на следующем этапе», - отметил петербургский хирург.

В Псковской областной клинической больнице более четверти хирургических вмешательств проводится эндоскопически, то есть без обширных полостных операций через точечные проколы. «Мы проводим эндоскопические операции во всех десяти хирургических отделениях больницы. В целом из 11 тысяч операций в год их доля составляет более 25%, а при желчекаменной болезни и аппендиците приближается к 100%», - рассказал Игорь Дитрих. По словам хирурга, такой метод во много раз уменьшает травму, а благодаря хорошей визуализации значительно снижается риск осложнений.

«За этими технологиями будущее – за операциями эндоскопическими, внутрипросветными, внутрисосудистыми. Надо идти в ногу со временем, чтобы не отставать. Мы имеем желание учиться, учимся и имеем желание развиваться и развиваемся», - резюмировал Игорь Дитрих.

Фото пресс-службы Псковского областного Собрания депутатов