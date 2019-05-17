Общество

ОНФ: Для перехода на пятидневку в школе надо решить вопросы нехватки учителей и перегруженности образовательных программ

Эксперт ОНФ, директор фонда «Национальные ресурсы образования» Татьяна Половкова рассказала на пресс-конференции в НСН, посвященной инициативе перехода школы с шестидневного на пятидневное обучение, о проблемах, которые этому препятствуют. По ее словам, переходу на пятидневку препятствуют нехватка учителей, перегруженность образовательных программ и слабое внедрение эффективных технологий обучения в школах, сообщает пресс-служба ОНФ.

Опрос ОНФ показал, что количество детей, которым однозначно нравится учиться в школе, снизилось за год на 7% – с 35% в прошлом году до 28% в нынешнем. 65% подростков указали на нехватку времени для выполнения домашнего задания, у 59% старших школьников не хватает времени на занятие любимым делом. В проводимом сейчас опросе Народного фронта о психологическом климате в российской школе, по предварительным данным, примерно четверть родителей назвали одной из причин угнетенного состояния ребенка шестидневку в школе.

«Конечно, родители, дети и учителя хотят, чтобы школа работала пять дней в неделю, а не шесть. Не всегда это получается сделать. Здесь есть финансовые и организационные причины, потому что не хватает учителей, очень сложно сделать то расписание, которое позволит тем составом, который остался в школе, освоить программу. Один учитель может вести два, три, четыре предмета – это, к сожалению, реальность» – отметила Половкова.

По итогам опроса Народного фронта среди учителей оказалось, что 40% из них вынуждены брать дополнительные ставки. Это отражается на школьном расписании. Другим фактором является учебная нагрузка, которая определяется федеральным государственным образовательным стандартом. В настоящее время ОНФ обсуждает новый разрабатываемый стандарт с Министерством просвещения, Российской академией образования, Российской академией наук и экспертами.

«Конечно, все нацелены на то, чтобы объем содержания пересматривать. Но как только мы начинаем пересматривать объем содержания, мы создаем ситуацию, в которой неизбежно приходится от чего-то отказываться и чем-то жертвовать. И тут очень сложно дать однозначный ответ. Нужно делать это осмысленно и аккуратно. В большинстве школ процесс выстроен таким образом, что чем больше часов, тем больше вероятности того, что ребенок освоит программу в том объеме, в котором она сегодня принята в школе. Вопрос внедрения новых образовательных технологий, которые позволяют резко повысить эффективность образовательного процесса, сократив при этом количество часов, тоже стоит остро» – подчеркнула Половкова.