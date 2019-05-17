Общество

Между ИК-5 и опытным заводом «Микрон» заключено соглашение

Отделом материально-технического обеспечения и сбыта продукции исправительного учреждения №5 УФСИН России по Псковской области (Великие Луки) заключено соглашение с Опытным заводом «Микрон», на оказание услуги по металлообработке.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, в рамках достигнутых договоренностей осужденными ведутся сварные работы по изготовлению навесок, в количестве 2000 штук. Материал для производства предоставляет заказчик.

В настоящее время изготовлены и отгружены на склад учреждения 400 штук навесок, на сумму 11400 рублей.

При наличии заказов планируемый объем выпуска продукции составит 2000 штук в месяц, на сумму 57000 рублей.