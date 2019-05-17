Общество

В Пскове в рамках международного проекта благоустроят территорию вокруг Мирожки

Сегодня в Пскове прошел первый рабочий семинар по проекту ER65 «Улучшение биологического разнообразия и увеличение осведомленности населения об охране окружающей среды в региональных центрах России и Эстонии» Программы приграничного сотрудничества «Россия - Эстония 2014-2020».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, его цель - повышение осведомленности населения о важности бережного отношения к окружающей среде и использование энергоэффективных практик, а также создание привлекательных, биологически разнообразных и экологически устойчивых городских территорий в региональных центрах (в российском Пскове и эстонском Выру).

Проект рассчитан на 3 года. Его общий бюджет составляет 619,7 тысяч евро (то есть, около 45 млн рублей), в том числе бюджет управления строительства и капитального ремонта администрации города Пскова - 242,2 тысяч евро, бюджет МБУ ДО «Эколого-биологический центр» - 36,8 тысяч евро, 10% из которых покрываются партнерами в качестве со-финансирования.

По словам координатора проекта с российской стороны, председателя комитета по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму администрации города Пскова Кристины Кобызь, в частности, в Пскове в рамках проекта благоустроят территорию вокруг реки Мирожка и закупят для юных экологов оборудование для проведения исследований состояния окружающей среды и воды.

Кроме того, будут осуществляться обмены между псковскими и вырускими школьниками и педагогами (экологами и биологами). Также в планах - проведение информационных и общественных кампаний, мастер-классов и обучающих семинаров для школьников и их родителей, направленных на повышение осведомленности населения о важности бережного отношения к окружающей среде.

Партнеры проекта - управление строительства и капитального ремонта администрации города Пскова, псковский Эколого-биологический центр, правительство города Выру (Эстония) и выруская государственная гимназия.

Программа приграничного сотрудничества «Россия - Эстония 2014-2020» софинансируется Российской Федерацией, Эстонской Республикой, Европейским Союзом.