Общество

После вмешательства прокуратуры великолукскую сироту обеспечат благоустроенным жильем

Прокуратура города Великие Луки Псковской области провела проверку в отношении гражданки, имеющей статус лица из числа детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, по факту нарушения ее жилищных прав.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, в ходе надзорных мероприятий установлено, что в нарушение требований действующего законодательства администрация города Великие Луки не обеспечила сироту благоустроенным жилым помещением, в результате чего она вынуждена была снимать квартиру.

В этой связи прокурор города обратился в суд с иском к администрации города Великие Луки об обязании обеспечить сироту благоустроенным жильем.

В настоящее время исковые требования прокурора города удовлетворены, решение суда не вступило в законную силу.

Работа по защите прав и законных интересов социально незащищенных граждан продолжается.