Общество

Отделение ПФР по Псковской области информирует о выплате пенсии по доверенности

По желанию пенсионера страховая пенсия может выплачиваться по доверенности, выдаваемой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Выплата пенсии по доверенности, срок действия которой превышает один год, производится в течение всего срока действия доверенности при условии ежегодного подтверждения пенсионером факта регистрации его по месту получения страховой пенсии. При несоблюдении этого условия территориальный орган ПФР не оформляет на пенсионера доставочный документ на основании пункта 32 правил выплаты пенсий.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областном отделении ПФР, по общему правилу подтвердить факт регистрации пенсионер должен лично, обратившись в орган пенсионного обеспечения по месту получения пенсии с документами о регистрации, выданными органами регистрационного учета.

Управляющий региональным Отделением ПФР Наталья Мельникова пояснила, что, однако это не означает, что все пенсионеры, которые выдали доверенность на получение пенсии на срок более одного года, должны обращаться в органы регистрационного учета за получением справки.

«Например, достаточно обратиться в учреждение ПФР по месту нахождения пенсионного дела с имеющимися на руках документами о регистрации (паспортом, видом на жительство, свидетельством о регистрации по месту жительства или пребывания), - пояснила управляющий. - В том случае, если пенсия выплачивается по месту фактического проживания, то пенсионеру необходимо подтвердить факт проживания по конкретному адресу письменным заявлением».

Подтвердить факт регистрации пенсионер может и путем личного получения пенсии в организации, осуществляющей доставку пенсии по истечении 12 месяцев выплаты пенсии доверенному лицу.

Также допускается и простое представление заявления по установленной форме в орган ПФР. Возможно и нотариальное удостоверение данного факта.

Управляющий также добавила, что контроль доставки пенсии по доверенности со сроком действия более одного года через предприятия почтовой связи осуществляется территориальным органом ПФР: «По истечении 10 месяцев в адрес пенсионера путем направляется уведомление о необходимости подтверждения факта регистрации по месту получения пенсии. При не подтверждении получателем пенсии факта его регистрации по месту получения пенсии в течение шести месяцев выплата пенсии приостанавливается в связи с длительным неполучением, и по истечении еще шести месяцев, если не последовало обращение пенсионера, прекращается».