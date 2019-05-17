Общество

Начинается видеотрансляция программы «Эхо города»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Эхо города», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM).

Ведущие нового проекта - Артем Татаренко и Любовь Кузнецова - в студии обсудят проблемы, которые касаются большинства жителей города, будут ставить вопросы и искать на них ответы, и с удовольствием выслушают мнение радиослушателей и экспертов.

Тема первой программы - нужны ли в городе нестационарные торговые объекты? В какой части областного центра они должны располагаться и как выглядеть? Что в них должно продаваться? Нужны ли на набережных и в парках батуты и киоски с прохладительными напитками, если да, то сколько?

Если вам есть, что сказать по обсуждаемым темам, звоните по телефону прямого эфира 56 73 72.