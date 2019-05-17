Общество

В российской армии появилось новое звание

Новое звание - главного сержанта - появилось в Вооружённых силах России. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа (ЮВО).

«Главный сержант - это первый помощник командира подразделения, способный заменить на время офицера, обеспечить дисциплину и личным примером настроить солдатский коллектив на достижение успеха в боевой подготовке и профессиональной выучке», - сказал командующий войсками ЮВО Александр Дворников.

Как отмечается, нововведение в практике организации военной службы призвано повысить авторитет сержантского состава, способствовать укреплению воинской дисциплины и порядка в подразделениях.

«Для организации служебной деятельности главных сержантов воинских частей в клубах будут оборудованы отдельные помещения», - добавили в пресс-службе.

Как указывает агентство, о возможном появлении подобной должности в российской армии впервые заявляли в 2011 году. Тогда замглавы Минобороны России Николай Панков отмечал, что речь идёт о «перспективе не сегодняшнего дня и даже не завтрашнего».

Ранее газета «Известия» писала, что в России могут разрешить военным носить на парадной форме только государственные ордена и медали, а также другие ведомственные геральдические знаки.