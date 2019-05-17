Общество

Для приезжающих на Ганзу в Псков гостей будет организован дополнительный трансфер из Риги и Петербурга

Для приезжающих на Международные Ганзейские дни в Пскове иностранных гостей будет организован дополнительный трансфер из Риги и Санкт-Петербурга. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня, 24 мая, сообщила директор «Ганзейской дирекции по проведению праздников» Татьяна Пустошкина в ходе совещания по подготовке к проведению Международных Ганзейских дней.

«Заезд в гостиницы будет осуществляться либо самостоятельно организованным трансфером, либо нашим трансфером из Риги и Санкт-Петербурга. На данный момент перевозчикам, среди которых «Псковпассажиравтотранс» не хватает рейсовых автобусов, поэтому им будут предоставлены дополнительные автобусы. Гости начнут заезжать 26 июня, вопросов с их размещением нет», - рассказала она.

Также она отметила, что уже есть договоренности по питанию гостей, уже проведен аукцион на оформление декораций и печать полиграфической продукции, и с сегодняшнего дня начинается печать бейджей для гостей.

В ходе обсуждения заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов отметил, что высказывалось пожелание подготовить оборудование для электронного считывания бейджей. «Как на FIFA», - уточнил он.

«Такое оборудование стоит 10 млн рублей. Для трех тысяч человек закупать его мы считаем нецелесообразным», - ответила Татьяна Пустошкина.

По ее словам, каждому гостю вручат пакет участника. В него входит сувенирный набор (включая колокольчик от «Гончара»), брошюра с информационными материалами (она в процессе изготовления), программа мероприятия, карта Пскова и полотняная сумка.