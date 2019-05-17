Общество

Гости международного фестиваля «Псковское вече» стали участниками бала, организованного в Псковском филиале Академии ФСИН России

Полонез, падеспань и испанский вальс объединили курсантов из Минска, Могилева, Санкт-Петербурга, Белгорода, Рязани, Владимира, Перми и Пскова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского филиала Академии ФСИН России, обучающиеся России и Республики Беларусь кружились в бальных танцах и играли в салонные игры времен XIX века.

Отметим, что бал стал уже неотъемлемой частью фестиваля, традиционно он проводится накануне торжественного закрытия большого недельного форума, который объединяет молодежь разных стран, ведомств и вузов.