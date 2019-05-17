Общество

Впервые в Псковском филиале Академии ФСИН России прошла интеллектуальная викторина «Своя игра»

48 представителей образовательных организаций Академии и Могилевского института МВД Республики Беларусь, Белгородского юридического института и Санкт-Петербургского университета МВД России, Академии, Владимирского юридического института, Пермского института, Псковского филиала Академии ФСИН России, ПсковГУ стали участниками «Своей игры».

По итогам интеллектуальных состязаний победу одержал курсант Белгородского юридического института МВД России им. И.Д. Путилина Иван Полхов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского филиала Академии ФСИН России, курсант Псковского филиала Академии ФСИН России Тимофей Мешков занял второе место.

Почетное третье место досталось курсанту Санкт-Петербургского университета МВД России Евгению Ившину.

Награды победителю и призерам «Своей игры» вручила заместитель начальника Псковского филиала академии по учебной и научной работе Юлия Михайлова, которая пожелала всем участникам интеллектуальных игр новых знаний и творческих успехов.

Отметим, что интеллектуальная викторина «Своя игра» впервые проводилась в Псковском филиале академии по инициативе интеллектуального клуба совета самоуправления курсантов и студентов образовательной организации.