Общество

Ганза в Пскове пройдет без клещей и комаров

Набережные и все локации проведения Международных Ганзейских дней в Пскове обработают от комаров и клещей. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое поручение управлению городского хозяйства дал сегодня, 24 мая, глава администрации Пскова Александр Братчиков в ходе совещания по подготовке к Ганзе.

Также УГХ Пскова поручено выкосить траву и убрать кирпичи на берегу реки Псковы со стороны улицы Герцена, который сейчас выглядит очень неприглядно.

«Вопрос покоса травы будет на особом контроле, чтобы у нас нигде бурьяна не было», - подчеркнул заместитель главы города Александр Коновалов.

Заместитель главы администрации Пскова Валентина Зубова в свою очередь отметила, что возникает вопрос по благоустройству территории возле объектов - региональных памятников культуры. «Похоже, никто не собирается там ничего делать», - добавила она.

Кроме того, в ходе обсуждения подготовки города к Международным Ганзейским дня было озвучено, что в Пскове будут дополнительно установлено десять контейнеров на 6 кубометров для сбора мусора. «Поставлены они будут так, чтобы удобно было забирать мусор транспортным компаниям. Оплачиваться вывоз ТКО будет за счет взносов с участников ремесленной ярмарки», - рассказала директор «Ганзейской дирекции по проведению праздников» Татьяна Пустошкина.

Александр Коновалов предложил обсудить с регоператором по обращению с ТКО возможность забирать мусор в течение дня. «Нужно будет пропускать транспорт и тут могут возникнуть сложности с городским ГИБДД», - в то же время отметил он.