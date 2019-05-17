Общество

Танцевальный мастер-класс прошел в псковском Молодежном центре в рамках недели «Поделись своим умением»

Вчера, 23 мая, в амфитеатре Детского парка преподаватель танцевальной школы «La Casaloca» Иван Павлов провел мастер-класс по бачате.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в городском Молодежном центре, занятие началось с изучения базовых шагов и поворотов, а под конец партнеры уверенно кружили дам и на слух отличали названия различных положений и движений в танце.

Девушкам оставалось довериться партнеру и поймать ритм.

Напомним, сегодня в 16:00 пройдет заключительный мастер-класс недели «Поделись своим умением», организованной Псковским городским молодежным центром.

Преподаватель танцевальной школы «Dance Family» Ирина Тимофеева проведет мастер-класс по Vogue для всех желающих.

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