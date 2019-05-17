Общество

Александр Котов выпускникам: Смело идите по дороге жизни к исполнению своей мечты

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов от имени депутатов и от себя лично поздравляет выпускников с окончанием школы.

«Сегодня для одиннадцатиклассников прозвенел последний звонок. Он объявил об окончании уроков и дал старт новой взрослой жизни. Долгие годы школа была вашим вторым домом – здесь вы росли, приобретали знания, спорили, ошибались, дружили, влюблялись, развивали свои способности и человеческие качества. Воспоминания о школе и благодарность учителям навсегда останутся в ваших сердцах.

Праздник прощания со школой проходит в День славянской письменности и культуры. В этом обращении к истокам, мне кажется, есть глубокий смысл. Именно в равноценном сочетании традиций и новаторства, молодости и опыта кроется ключ к личному и общественному успеху. Вы представители нового поколения, живущего во времена цифровой революции. Вы смелые, решительные и, как принято сейчас говорить, продвинутые. И это замечательно! За вами будущее нашего региона и нашей страны!

Используйте свой потенциал, учитесь, осваивайте всё новое, перенимайте опыт старших, смело идите по дороге жизни к исполнению своей мечты!

Удачи, благополучия и счастья! С праздником!» - говорится в тексте поздравления.