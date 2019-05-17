Общество

Псковское областное Собрание взяло на контроль строительство детских садов в Псковском районе

Председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания Владимир Яников, представляющий в региональном парламенте одномандатный избирательный округ № 10, ознакомился с ходом строительства детских садов в деревнях Портянниково и Родина Псковского района. Вместе с парламентарием на строящиеся объекты выехали глава Псковского района Наталья Фёдорова и председатель районного собрания депутатов Андрей Неофитов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

«В районе строится большое количество жилья - нужно успевать создавать для людей условия для удобной и комфортной жизни, поэтому вопрос детских садов и школ стоит очень остро», - подчеркнул важность строительства Владимир Яников.

Оба детских сада строятся по одному проекту. Каждый из них рассчитан на 120 мест. В двухэтажном здании предусмотрено размещение шести групп от 10 до 20 детей возрастом с двух месяцев до семи лет.

Владимир Яников поинтересовался у представителя подрядчика, сколько человек работает на объектах. По словам строителя, на одной площадке трудится бригада из 40 человек, на другой - из тридцати, в настоящее время идет штукатурка стен, стяжка и утепление полов.

«Я как депутат буду держать строительство детских садов под контролем, это не последний мой выезд на объекты, - пообещал Владимир Яников. - В течение всего лета я буду мониторить ситуацию. Думаю, районные и волостные депутаты тоже присоединятся. Детские сады должны быть запущены в эксплуатацию к 1 сентября».

К этому же времени новый детский сад должен открыться и в микрорайоне «Европа» - он также строится на землях Псковского района, но рассчитан на 60 мест. «Здесь стоит вопрос пуска: помещение выкуплено, мебель есть, заведующая назначена, набирается коллектив», - констатировал Владимир Яников.

Добавим, что детские сады строятся в регионе рамках национального проекта «Демография». Значительные средства направлены на создание дополнительных мест в дошкольных учреждениях для детей от 1,5 лет. В 2019 году в регионе будут сданы 4 новых детских сада, ясельные группы в Пскове и Великих Луках.