Общество

В Пскове возникли вопросы по обеспечению безопасности на перехватывающих парковках в дни Ганзы

Администрация Пскова заключает соглашения с компанией «Эгле» и ТРК «Акваполис» о предоставлении во время Международных Ганзейских дней пространства для перехватывающих парковок. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня, 24 мая, сообщила директор «Ганзейской дирекции по проведению праздников» Татьяна Пустошкина в ходе совещания по подготовке к Ганзе.

По ее словам, указанные коммерческие организации готовы предоставить площадки под парковки на безвозмездной основе, но они не гарантируют безопасность.

«Должны быть установлены соответствующие дорожные знаки, обеспечена охрана, регулировщик. Однако ГИБДД Пскова не готова ничем помочь. Никто не хочет обеспечивать меры безопасности. Полиция говорит, что они и так максимально будут работать на ганзейских площадках», - прокомментировал заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов.

Сити-менеджер Александр Братчиков в ходе обсуждения предложил «подтянуть» службы такси. «Диалога пока с ними по работе в городе в Дни Ганзы не было», - обратил он внимание.

Татьяна Пустошкина согласилась, что этот вопрос требует проработки, но в то же время отметила, что особой потребности в такси не будет, поскольку в городе будут курсировать шатлы с интервалом движения в 20 минут.

Кроме того, прозвучало предложение написать письмо в банки, чтобы у иностранных гостей была возможность обменять деньги, в том числе, и в воскресный день, а также предоставить гостям карту с размещением банкоматов и обменных пунктов.

«Необходимо проговорить с нестационарными объектами торговли и общепита возможность оплаты безналичным расчетом, что будет удобно, прежде всего, для иностранных гостей», - предложил Александр Братчиков.