Общество

Представлены баннеры, которые украсят Псков в дни Ганзы

В дни Ганзы в Пскове будет работать три стационарных информационных пункта - в Центре студенческих инициатив, в ЦСМ и в Городском культурном центре - и четыре нестационарных информационных стойки на площадках Международных Ганзейских дней. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня, 24 мая, сообщила директор «Ганзейской дирекции по проведению праздников» Татьяна Пустошкина в ходе профильного совещания в администрации города.

Начальник отдела потребительского рынка и услуг администрации Пскова Андрей Сукманов высказал мнение, что вместо информационных стоек нужны палатки. «Стоять на солнце невыносимо», - пояснил он. Однако Татьяна Пустошкина отметила, что волонтеры на таких стойках будут работать посменно.

Она также сообщила, что дирекция оплачивает бесплатную мобильную и интернет-связь для волонтеров. Питаться волонтеры будут в столовой в ПсковГУ.

Кроме того на совещании были представлены образцы баннеров, которыми будет украшаться городское пространство. Четыре больших информационных баннера будут установлены на въезде в город.