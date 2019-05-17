Общество

Уникальный контент станет эффективным инструментом продвижения сайта

Основную часть информации на сайте практически любой специфики занимает текст. Неудивительно, что он оказывает огромное влияние на выдачу ресурса в поисковых системах. Тексты низкой уникальности могут снижать позиции сайта, а высокой - способствовать их повышению.

При анализе ресурса и размещенной на нем информации, поисковые роботы оценивают и другие параметры контента: грамотность, читабельность, длину статей и т.д. Ранжирование сайта во многом зависит от качества текста, а «копипаст» и вовсе может послужить причиной блокировки площадки.

Таким образом, уникальные тексты нужны сайту для того, чтобы занять высокие позиции в поисковых системах, а также пользоваться популярностью среди интернет-пользователей. При этом они должны нести и смысловую нагрузку, которая нужна, прежде всего, посетителям ресурса.

Если поисковые роботы позволяют оценить текст с позиций заданного алгоритма, то пользователям важна заложенная в них информация. Полезные сведения привлекут посетителей, а также будут способствовать их лояльности. К тому же актуальный контент может стать основой для вирусного распространения в Сети.

С учетом этого уникальность текста подразумевает две стороны - техническую и смысловую. Первая предполагает оценку по таким параметрам, как тошнота, спам, водность и т. д. Проверить их можно с помощью современных программ антиплагиата.

Сегодня в Сети представлено множество таких сервисов.

Антиплагиат онлайн - это простой и быстрый способ оценить уникальность контента перед его размещением на веб-сайте.

К тому же значительная часть таких сервисов бесплатна и находится в открытом доступе.

Смысловая уникальность текста, в свою очередь, учитывает информативность его для пользователя, актуальность, степень раскрытия темы. Эти понятия более субъективны, однако значительно влияют на качество контента. Хороший текст должен быть не только уникальным для поисковиков, но также интересным для пользователя, предоставляя ему полезную информацию, актуальные сведения.

Вместе с тем далеко не всегда удается размещать на сайте только уникальный контент. К примеру, технические характеристики продукции, нормы закона, цитаты, терминология не могут быть уникальными. К счастью, современные поисковые алгоритмы учитывают это, поэтому методики оценки разных материалов и их ранжирования в Сети отличаются.