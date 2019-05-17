Общество

Михаил Ведерников поздравил выпускников Псковской области с окончанием школы

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил выпускников с окончанием школы и стартом нового жизненного этапа.

«Сегодня вы стоите на пороге перемен. У каждого из вас есть колоссальные возможности, которые могут кардинально изменить вашу жизнь. Их не ограничивает ничего, кроме вашей собственной силы воли, любопытства и амбиций.

Современный мир предлагает максимально честные правила игры. Чтобы занять в нем достойное место, не нужно быть наследником богатой фамилии, иметь доступ к природным ресурсам или обладать какими-то исключительными, выходящими за рамки, навыками.

Среди долларовых миллиардеров мира меньше половины опирались на капитал, который им оставили родители. Большинство успешных личностей сделали себя сами. Посмотрите вокруг: в Псковской области тоже есть сотни примеров талантливых людей, которые проложили свой путь к успеху идеями, страстью и упорным трудом.

По всей России действуют разработанные у нас системы «Лесохранитель», которые берегут леса от пожаров. На берегах наших рек возникают вейк парки, которые еще десять лет назад было сложно представить. Не так давно появилась уникальная успешная компания в сфере малой авиации. Есть целый ряд примеров интеллектуальных ферм, которые органично используют цифровые технологии.

У вас бесконечные возможности, и доказательства этого прямо перед вами — дерзайте, думайте, не бойтесь сложностей. У нас прекрасная страна и область, где всегда будет достойное место для амбициозных и сильных людей.

Ваше поколение построит мир, который мало будет похож на современный. Я от всей души желаю вам удачи на этом пути», - говорится в тексте поздравления.