Общество

Александр Козловский помог многодетной матери из Великих Лук приобрести дом и подвести к нему электричество

В адрес депутата Государственной Думы РФ Александра Козловского поступила благодарность от многодетной матери из Великих Лук Елены Сергуниной. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе парламентария, Елена Сергунинан воспитывает троих маленьких детей и содержит свое хозяйство - крупный рогатый скот.

«Случайно узнала, что недалеко от города, продаются маленький колхозный домик. Решила его купить, но оказалось, что все не так просто - рассмотрение заявки заняло бы полгода и даже больше. Времени ждать у меня не было, так как животные срочно нуждались в достойном содержании. Спустя две недели после моего обращения к депутату Александру Козловскому мой вопрос был решен положительно», - написала она.

«Хочу выразить огромную благодарность Козловскому Александру Николаевичу и его помощнику Кулаченковой Лиане Сергеевне за чуткость и внимательное отношение к людям. Пусть ваши добрые дела вернуться к вам удачей, успехом и процветанием», - говорится в благодарности.

Добавим, что Елене Сергуниной также оказана помощь в подключении электричества к купленному дому.