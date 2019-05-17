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Общество

Александр Козловский - выпускникам: Убежден, вы уверенно будете идти к своей мечте

24.05.2019 14:33|ПсковКомментариев: 0

Депутат Государственной Думы Александр Козловский поздравил выпускников и их родителей с окончанием школы.

«Вы успешно преодолели важный жизненный рубеж, и сейчас вам предстоит сделать один из самых сложных шагов в своей жизни - выбор профессии. Это определит вашу дальнейшую судьбу, научит вас самостоятельности, даст понимание, как  преодолевать трудности для достижения поставленной цели.  

Убежден, вы уверенно будете идти к своей мечте. Надежной опорой вам станут ваши школьные друзья, педагоги и родные.

Уважаемые педагоги!

Вы терпеливо, мудро, самоотверженно помогали своим ученикам на протяжении 11 лет, передавали опыт, поддерживали ребят во всех начинаниях. Благодаря вам школьные годы стали прекрасной порой, воспоминания о которой останутся у выпускников на всю жизнь. Примите слова огромной благодарности за ваш бесценный труд, за ваше отношение к своим ученикам», - отмечается в тексте поздравления.

Источник: Псковская Лента Новостей
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