Общество

Александр Козловский - выпускникам: Убежден, вы уверенно будете идти к своей мечте

Депутат Государственной Думы Александр Козловский поздравил выпускников и их родителей с окончанием школы.

«Вы успешно преодолели важный жизненный рубеж, и сейчас вам предстоит сделать один из самых сложных шагов в своей жизни - выбор профессии. Это определит вашу дальнейшую судьбу, научит вас самостоятельности, даст понимание, как преодолевать трудности для достижения поставленной цели.

Убежден, вы уверенно будете идти к своей мечте. Надежной опорой вам станут ваши школьные друзья, педагоги и родные.

Уважаемые педагоги!

Вы терпеливо, мудро, самоотверженно помогали своим ученикам на протяжении 11 лет, передавали опыт, поддерживали ребят во всех начинаниях. Благодаря вам школьные годы стали прекрасной порой, воспоминания о которой останутся у выпускников на всю жизнь. Примите слова огромной благодарности за ваш бесценный труд, за ваше отношение к своим ученикам», - отмечается в тексте поздравления.