Общество

Итоги учебного года 2018/2019 станут темой пресс-конференции в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей

В понедельник, 27 мая, в 15:00, в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей состоится пресс-конференция, посвященная итогам учебного года 2018/2019.

Мы попросим председателя комитета по образованию Псковской области Александра Седунова рассказать, какие изменения претерпела система образования в Пскове и регионе в целом в этом году, увеличилось или уменьшилось в этом году количество обучающихся, какие интересные программы, возможно, инновационные, реализуются в псковских школах и отразились ли на учебном процессе грядущие Международные Ганзейские дни.

Хватает ли псковским школам учителей и учебников, как организована внеурочная деятельность обучающихся, какие нововведения ждут систему ЕГЭ и какова судьба сельских школ в Псковской области? Эти и другие вопросы будут подняты в рамках пресс-конференции.

Дата проведения: 27 мая. Начало в 15:00.

Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).

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