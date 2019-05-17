Общество

Областная организация профсоюза работников лесной отрасли готова содействовать разработке региональной программы поддержки молодых специалистов

«Разработка и продвижение региональной программы поддержки молодых специалистов лесной отрасли Псковской области - это задача глобальная, мы только в начале пути, но уверены, что сможем пройти этот путь при поддержке наших социальных партнеров», - заявил председатель Псковской территориальной профсоюзной организацией работников лесных отраслей Андрей Стегний в ходе обсуждения в пресс-центре Псковского облсовпрофа итогов Форума «Молодежь - будущее лесной отрасли», состоявшегося на прошлой неделе в Полистовском заповеднике. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

Андрей Стегний отметил, что в самой отрасли система социального партнерства работает достаточно успешно. «Например, первичная профсоюзная организация Невельского лесничества действует в тесном сотрудничестве со стороной работодателя. И там в рамках коллективного договора предусмотрена материальная помощь работникам, которые получают высшее образование. Такая мера поддержки, безусловно, помогает организации сохранять и наращивать свой кадровый потенциал», - рассказал председатель ПТПО работников лесных отраслей.

Главный специалист отдела социально-трудовых отношений и проектной деятельности Псковского облсовпрофа Елена Фёдорова добавила, что в преддверии Форума организаторы анализировали опыт других регионов в сфере поддержки молодых специалистов лесной отрасли, правовые и организационные механизмы. Так, в Самарской области молодым специалистам отрасли в течение 5 лет выплачивают компенсацию за аренду жилья, в Ярославской области на 6 лет предоставляют в безвозмездное пользование участки под индивидуальное жилищное строительство.

Также организаторы Форума считают, что решение кадровых вопросов в любой отрасли во многом зависит и от качества профориентационных мероприятий. По информации Елены Федоровой, в настоящее время профсоюзная сторона разрабатывает заявку в Фонд президентских грантов на соискание гранта именно в этой сфере. Предполагается, что проект будет ориентирован на студентов и молодых специалистов и будет включать в себя, в том числе, и обучающие мероприятия. Ведь в ходе Форума и работодатели, и студенты Великолукского лесотехнического колледжа говорили о недостатке практических занятий для будущих специалистов, об отсутствии опыта работы с программами, используемыми сейчас в лесном хозяйстве. В то же время организаторы Форума признают, что вопрос недостатка практики необходимо решать не только на общественном уровне, нужны изменения в организации учебного процесса. «Работать в лесу нельзя научить теоретически, так же как хирурга нельзя подготовить к его работе только теоретически. Мы надеемся, что профильный комитет и комитет по образованию учтет пожелания студентов лесотехнического колледжа и работодателей в этой части. Возможно, необходимо привлекать к преподаванию специалистов лесного хозяйства, но при условии изыскания средств на оплату их труда», - отметила Елена Федорова.

В целом, по мнению председателя Псковской территориальной профсоюзной организацией работников лесных отраслей Андрея Стегния, Форум «Молодежь - будущее лесной отрасли» достиг своей цели. «Мы на одной площадке объединили студентов, молодых специалистов, работодателей, представителей исполнительной власти, которые смогли обменяться мнениями и опытом. Я рассчитываю, что такие мероприятия станут регулярными, и мы будем проводить их в таком формате хотя бы раз в год. Но следующая встреча состоится уже совсем скоро: с 21 по 23 июня в Пушкинских Горах будет проходить второй съезд профсоюзной молодежи, где будут обсуждаться экологические проблемы региона. И мы рассчитываем, что активисты профсоюза работников лесных отраслей примут в нем участие», - заключил Андрей Стегний.