Общество

Профсоюзы: Невысокая зарплата, отсутствие служебного жилья и других мер социальной поддержки сдерживают приток молодых кадров в лесную отрасль Псковщины

В пресс-центре Псковского облсовпрофа состоялось обсуждение итогов Форума «Молодежь – будущее лесной отрасли», который был организован Псковской территориальной профсоюзной организацией работников лесных отраслей совместно с Псковским областным советом профсоюзов на базе Полистовского заповедника. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облсовпрофа, одной из главных идей, поддержанных участниками Форума, стала разработка региональной программы поддержки молодых специалистов лесной отрасли.

Заместитель начальника лесного отдела Комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Виктор Гребенщиков, который принял участие в Форуме в качестве эксперта, в ходе обсуждения отметил, что кадровая проблема, проблема омоложения кадров в лесном хозяйстве региона действительно существует. «Кадровая политика в лесной отрасли, безусловно, требует внимания: в лесничествах региона не хватает молодых специалистов, особенно с такой квалификацией как инженер лесного хозяйства. Есть и текучка кадров: люди уходят не из профессии, а в коммерческие структуры, поскольку предлагаемая там заработная плата в 2 раза выше, чем в государственных», — подчеркнул Виктор Гребенщиков. По мнению эксперта, именно невысокая заработная плата является главным источником кадровых проблем. «По Северо-Западу России она одна из самых низких, хотя Псковская область выполняет все показатели по охране, защите и воспроизводству лесов – то есть по всем полномочиям, переданным регионам согласно Лесному кодексу. Мы работаем над этой проблемой давно, в том числе на министерском уровне – еще восемь лет назад на съезде лесничих Псковской области глава Рослесхоза Виктор Масляков обещал повышение заработной платы, но дальше единоразовой выплаты пособия тогда дело не пошло. Вступление в силу Лесного кодекса повлекло за собой большое сокращение специалистов на местах, но и это не привело к повышению заработных плат для тех, кто остался работать в отрасли. Но мы должны понимать, что уровень заработной платы в лесной отрасли зависит от средней по экономике региона. Поэтому доходы работников лесной отрасли в Псковской области ниже, чем в Ленинградской или Вологодской», — сказал Виктор Гребенщиков.

Еще одна проблема, влияющая на кадровый потенциал, — это отсутствие у лесхозов собственного жилого фонда, а, значит, возможности предоставлять служебное жилье молодым специалистам. «В работе Форуме принимали участие молодая семья наших специалистов, которая арендует жилье за половину своего семейного дохода. И они не могут взять ипотеку – из-за низких доходов», — напомнил заместитель начальника лесного отдела Комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области.

Виктор Гребенщиков согласился с тем, что на этом фоне разработка программы поддержки молодых специалистов – это здравая идея. «В сфере образования, здравоохранения, сельского хозяйства такие программы есть. Но следует помнить, что возможности областного бюджета ограничены. Например, с этого года было прекращено финансирование школьных лесничеств, которых в Псковской области было шесть, хотя в профориентационной работе они имели большое значение», — обратил внимание организаторов Форума Виктор Гребенщиков. При этом эксперт не исключил, что при совместной работе профсоюзной стороны, администрации Псковской области и работодателей предложение участников Форума «Молодежь – будущее лесной отрасли» о разработке программы могло бы быть рассмотрено.