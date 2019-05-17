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Общество

В Псковской области проводится операция «Дети и транспорт»

24.05.2019 15:24|ПсковКомментариев: 0

С 25 мая по 3 июня в Псковском ЛО МВД России на транспорте проводится профилактическая операция «Дети и транспорт». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского ЛО МВД России на транспорте, цель операции - предупреждение и пресечение беспризорности и безнадзорности среди несовершеннолетних на объектах железнодорожного транспорта, профилактика детского травматизма, пресечение и профилактика правонарушений несовершеннолетних в преддверии летних каникул.

Сотрудники отделения по делам несовершеннолетних Псковского ЛО МВД России на транспорте напоминают,  что железная дорога - не место для игр, а зона повышенной опасности. В период проведения летних каникул призывают родителей усилить контроль над проведением досуга несовершеннолетних детей.

Напоминаем, что на железной дороге запрещается:

  • ходить по ж/д путям и переходить их в неустановленных местах;
  • переходить ж/д пути перед приближающимся поездом;
  • подлезать  под  вагонами составов;
  • подходить к краю платформы;
  • кататься на подножках вагонов;
  • устраивать игры на железнодорожной дороге  и вблизи нее.

О всех происшествиях можно сообщить по телефонам: 8(8112) 66-57-46 (дежурная часть) и 8 800-200-16-02 (телефон доверия УТ МВД России по СЗФО).

Источник: Псковская Лента Новостей
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