Общество

В Псковской области проводится операция «Дети и транспорт»

С 25 мая по 3 июня в Псковском ЛО МВД России на транспорте проводится профилактическая операция «Дети и транспорт». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского ЛО МВД России на транспорте, цель операции - предупреждение и пресечение беспризорности и безнадзорности среди несовершеннолетних на объектах железнодорожного транспорта, профилактика детского травматизма, пресечение и профилактика правонарушений несовершеннолетних в преддверии летних каникул.

Сотрудники отделения по делам несовершеннолетних Псковского ЛО МВД России на транспорте напоминают, что железная дорога - не место для игр, а зона повышенной опасности. В период проведения летних каникул призывают родителей усилить контроль над проведением досуга несовершеннолетних детей.

Напоминаем, что на железной дороге запрещается:

ходить по ж/д путям и переходить их в неустановленных местах;

переходить ж/д пути перед приближающимся поездом;

подлезать под вагонами составов;

подходить к краю платформы;

кататься на подножках вагонов;

устраивать игры на железнодорожной дороге и вблизи нее.

О всех происшествиях можно сообщить по телефонам: 8(8112) 66-57-46 (дежурная часть) и 8 800-200-16-02 (телефон доверия УТ МВД России по СЗФО).