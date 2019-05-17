Общество

В Псковском ЛО МВД России на транспорте подведены итоги оперативно-профилактической операции «Должник»

Сотрудники Псковского ЛО МВД России на транспорте подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Должник», которое проходило на территории Пскова и Дно Псковской области с 13 по 22 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Цель мероприятия — повышение уровня взыскиваемости административных штрафов, наложенных должностными лицами Псковского ЛО МВД России на транспорте, обеспечения неотвратимости наказания за совершение административных правонарушений.

Стражи правопорядка совместно с представителями иных заинтересованных ведомств проводили рейды и поквартирные обходы, организовывали профилактические мероприятия для граждан, проводили беседы и встречи.

За время проведения операции отработаны более 50 адресов должников, полностью оплатили свои штрафы 2 гражданина, на сумму 1100 рублей.

Граждан, не уплативших административный штраф, просят в добровольном порядке, в установленный законом срок, своевременно оплачивать административный штраф. Срок добровольной оплаты составляет 60 дней. В случае несвоевременной оплаты административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

За информацией о неуплаченных штрафах можно обратиться по телефонам: 8(8112) 66-57-46 (дежурная часть) и 8(8112) 70-76-09 (отделение по исполнению административного законодательства).