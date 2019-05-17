Общество

За электронной цифровой подписью псковичам можно обратиться в областную Кадастровую палату

На сегодняшний день огромное количество людей и организаций сталкивается с необходимостью получения государственных услуг в электронном виде. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе псковской Кадастровой палаты, внедрение «бесконтактных технологий» обусловлено созданием максимального удобства для заявителей при получении государственных услуг.

Благодаря широкому распространению информационных технологий, созданию общероссийской системы электронного правительства, электронная подпись может необходима, как обычным гражданам, так и бизнесменам и юридическим лицам. Она стала реальным заменителем обычной подписи – современной технологией, упрощающей нашу жизнь.

Электронный документ, подписанный такой подписью, имеет такую же юридическую силу, как и традиционный бумажный вариант, подписанный собственноручно.

Обладатель электронной подписи может поставить объект на кадастровый учет, зарегистрировать право собственности на него, получить сведения из Единого государственного реестра недвижимости; отследить санкции ГИБДД, поставить автомобиль на учет; оформить анкету для получения паспорта; получить ИНН; подать заявление для поступления в ВУЗ, а также официально оформить документы о сотрудничестве (например, договор о выполнении работы для физических лиц, работающих на дому и получающих заказы через сеть Интернет).

Электронная подпись необходима юридическим лицам и предпринимателям, для того, чтобы подать в налоговый орган заявление, а также документы для открытия юридического лица или ИП; заключать контракты и участвовать в электронных торгах; вести электронный документооборот в организации.

Преимуществом использования электронной подписи является возможность подать документы самостоятельно, избежав общения с чиновниками. Обладатель усиленной квалифицированной электронной подписи может получить услугу, воспользовавшись сервисом на портале Росреестра или другого ведомства, находясь дома или на работе.

Чтобы получить сертификат электронной подписи, необходимо сформировать заявку на сайте Удостоверяющего центра . После этого заявителю нужно будет только один раз обратиться в офис для удостоверения личности и подачи пакета документов. После завершения всех процедур заявитель может скачать на сайте готовый сертификат о получении электронной подписи.

Удостоверяющий центр Кадастровой палаты по Псковской области находится по адресу г. Псков, ул. Рабочая, д. 11. По всем возникшим вопросам можно обратиться по телефону: 8(8112)649301 доб. 2123 или по адресу электронной почты: uc_request_60@60.kadastr.ru