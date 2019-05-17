Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
мечта, ставшая явью
Samsung Galaxy за вкусные покупки
производство пэт-гранул от и до
выбираем текстильные тапочки
Первый светский вечер в Пскове
Титан Моглинского разлома
Господдержка бизнеса
Опасны ли суперджеты?
Телефон прямого эфира 56-73-72
Стань волонтером!
О неравном бое с пармезаном
 
 
 
ещё Общество 17.05.2019 07:5915 Неравнодушных людей просят помочь известной псковской журналистке 24.05.2019 16:280 Свыше 16 тысяч жителей Псковской области работают в неблагоприятных условиях труда 24.05.2019 16:140 Уникальный контент станет эффективным инструментом продвижения сайта 24.05.2019 15:590 За электронной цифровой подписью псковичам можно обратиться в областную Кадастровую палату 24.05.2019 15:550 В псковском филиале Академии ФСИН России состоялась игра «Что? Где? Когда?» 24.05.2019 15:430 Дополнительные программы в области искусств пользуются самой большой популярностью среди псковских детей
 
 
 
Самое популярное 22.05.2019 18:160 Стала известна причина смертельной аварии в Пустошкинском районе 22.05.2019 16:071 Два человека погибли в лобовом столкновении «Ленд Ровера» и эвакуатора на трассе в Пустошкинском районе. ФОТО 21.05.2019 08:0611 Пскович при помощи гвоздей решил бороться с озорными детьми 23.05.2019 15:384 В соцсети появилось видео момента смертельного ДТП в Пустошкинском районе 23.05.2019 13:0218 Иван Цецерский сложил полномочия главы города Пскова
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

За электронной цифровой подписью псковичам можно обратиться в областную Кадастровую палату

24.05.2019 15:59|ПсковКомментариев: 0

На сегодняшний день огромное количество людей и организаций сталкивается с необходимостью получения государственных услуг в электронном виде. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе псковской Кадастровой палаты, внедрение «бесконтактных технологий» обусловлено созданием максимального удобства для заявителей при получении государственных услуг.

Благодаря широкому распространению информационных технологий, созданию общероссийской системы электронного правительства, электронная подпись может необходима, как обычным гражданам, так и бизнесменам и юридическим лицам. Она стала реальным заменителем обычной подписи – современной технологией, упрощающей нашу жизнь.

Электронный документ, подписанный такой подписью, имеет такую же юридическую силу, как и традиционный бумажный вариант, подписанный собственноручно.

Обладатель электронной подписи может поставить объект на кадастровый учет, зарегистрировать право собственности на него, получить сведения из Единого государственного реестра недвижимости; отследить санкции ГИБДД, поставить автомобиль на учет; оформить анкету для получения паспорта; получить ИНН; подать заявление для поступления в ВУЗ, а также официально оформить документы о сотрудничестве (например, договор о выполнении работы для физических лиц, работающих на дому и получающих заказы через сеть Интернет).

Электронная подпись необходима юридическим лицам и предпринимателям, для того, чтобы подать в налоговый орган заявление, а также документы для открытия юридического лица или ИП; заключать контракты и участвовать в электронных торгах; вести электронный документооборот в организации.

Преимуществом использования электронной подписи является возможность подать документы самостоятельно, избежав общения с чиновниками. Обладатель усиленной квалифицированной электронной подписи может получить услугу, воспользовавшись сервисом на портале Росреестра или другого ведомства, находясь дома или на работе.

Чтобы получить сертификат электронной подписи, необходимо сформировать заявку на сайте Удостоверяющего центра . После этого заявителю нужно будет только один раз обратиться в офис для удостоверения личности и подачи пакета документов. После завершения всех процедур заявитель может скачать на сайте готовый сертификат о получении электронной подписи.

Удостоверяющий центр Кадастровой палаты по Псковской области находится по адресу г. Псков, ул. Рабочая, д. 11. По всем возникшим вопросам можно обратиться по телефону: 8(8112)649301 доб. 2123 или по адресу электронной почты: uc_request_60@60.kadastr.ru

Теги: #кадастровая палата
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
Чего вы ждете от смены главы Пскова?
В опросе приняло участие 109 человек
24.05.2019, 16:280 Свыше 16 тысяч жителей Псковской области работают в неблагоприятных условиях труда 24.05.2019, 16:140 Уникальный контент станет эффективным инструментом продвижения сайта 24.05.2019, 15:590 За электронной цифровой подписью псковичам можно обратиться в областную Кадастровую палату 24.05.2019, 15:550 В псковском филиале Академии ФСИН России состоялась игра «Что? Где? Когда?»
24.05.2019, 15:430 Дополнительные программы в области искусств пользуются самой большой популярностью среди псковских детей 24.05.2019, 15:340 Профсоюзы: Невысокая зарплата, отсутствие служебного жилья и других мер социальной поддержки сдерживают приток молодых кадров в лесную отрасль Псковщины 24.05.2019, 15:320 Москва окажет Псковской области методическую поддержку по внедрению систем «Умного города» 24.05.2019, 15:240 В Псковской области проводится операция «Дети и транспорт»
24.05.2019, 15:140 Областная организация профсоюза работников лесной отрасли готова содействовать разработке региональной программы поддержки молодых специалистов 24.05.2019, 14:590 Великолукская полиция установила подозреваемых в краже инструментов, аккумулятора, ноутбука и мобильника 24.05.2019, 14:531 Итоги учебного года 2018/2019 станут темой пресс-конференции в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей 24.05.2019, 14:490 В Москве в презентации инвестиционного потенциала Псковской области участвовало 200 представителей российских регионов и 10 стран
24.05.2019, 14:480 Фестиваль «Русское слово в Ганзейские дни» состоялся в ПсковГУ 24.05.2019, 14:401 Последний звонок прозвучал сегодня для псковских выпускников 24.05.2019, 14:332 Александр Козловский - выпускникам: Убежден, вы уверенно будете идти к своей мечте 24.05.2019, 14:291 В «Простории» 26 мая откроется фотовыставка «Камчатка. Территория счастья»
24.05.2019, 14:250 В Пскове на перекрестке Леона Поземского и Герцена автомобиль сбил велосипедиста 24.05.2019, 14:150 Министерство промышленности и торговли РФ положительно оценило динамику развития Псковской области 24.05.2019, 14:140 Tele2 запустила общий корпоративный тариф для всей компании 24.05.2019, 14:080 На концерт «Воздух-джаз» приглашают псковичей
24.05.2019, 13:524 Александр Козловский: Псковская область - пример территории с эффективно развивающейся промышленностью 24.05.2019, 13:470 Директор клуба «Супер фитнес» ответит на вопросы псковичей о ЗОЖ 24.05.2019, 13:260 Танцевальное шоу-эксперимент представили в Пскове в рамках фестиваля «Другое искусство». ФОТО 24.05.2019, 13:263 Михаил Ведерников: Псковская область - перспективное и надежное место для инвестиций
24.05.2019, 13:250 Юрий Новохижин получил высшую награду Союза театральных деятелей России 24.05.2019, 13:163 Помочь в побелке Троицкого собора и уборке прилегающей территории приглашают псковичей 24.05.2019, 13:060 Выставка керамики, созданной людьми с особенностями развития, открылась в творческом пространстве «Цех». ФОТО 24.05.2019, 13:050 Михаил Ведерников поздравил выпускников Псковской области с окончанием школы
24.05.2019, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Эхо города» 24.05.2019, 13:010 Губернатор Михаил Ведерников и президент ТПП РФ Сергей Катырин определили направления совместной работы 24.05.2019, 12:480 В Псковской области высадили больше 60 тысяч саженцев деревьев 24.05.2019, 12:048 Псковское отделение «Единой России» призывает жителей региона помочь партии определить кандидатов для участия в выборах
24.05.2019, 12:033 С сегодняшнего дня на участке улицы Толстого в Пскове введено одностороннее движение 24.05.2019, 12:000 До 80 тысяч рублей могут сэкономить псковичи при покупке LADA Granta в мае 24.05.2019, 11:530 Псковские боксеры и самбисты встретились с московскими спортсменами в рамках Дней региона в столице 24.05.2019, 11:490 Любовь Романова избрана сити-менеджером Великих Лук
24.05.2019, 11:440 Псковское областное Собрание взяло на контроль строительство детских садов в Псковском районе 24.05.2019, 11:380 Танцевальный мастер-класс прошел в псковском Молодежном центре в рамках недели «Поделись своим умением» 24.05.2019, 11:360 26 мая состоятся дополнительные выборы депутата Великолукской гордумы по округу № 14 24.05.2019, 11:340 Представлены баннеры, которые украсят Псков в дни Ганзы
24.05.2019, 11:283 В Пскове возникли вопросы по обеспечению безопасности на перехватывающих парковках в дни Ганзы 24.05.2019, 11:270 Четыре крупнейших производителя представляют экономический потенциал Псковской области в Москве 24.05.2019, 11:200 В России начал действовать запрет на уличные табло с курсом обмена валют 24.05.2019, 11:161 Московским специалистам презентовали туристические маршруты Псковской области
24.05.2019, 11:110 Впервые в Псковском филиале Академии ФСИН России прошла интеллектуальная викторина «Своя игра» 24.05.2019, 11:100 Руководители псковского Росреестра и Кадастровой палаты примут граждан в Великих Луках 24.05.2019, 11:090 Александр Котов выпускникам: Смело идите по дороге жизни к исполнению своей мечты 24.05.2019, 11:006 Ганза в Пскове пройдет без клещей и комаров
24.05.2019, 10:560 Отделение ПФР по Псковской области информирует о выплате пенсии по доверенности 24.05.2019, 10:560 62 творческих коллектива зарегистрировались для участия в Международных Ганзейских днях в Пскове 24.05.2019, 10:540 Гости международного фестиваля «Псковское вече» стали участниками бала, организованного в Псковском филиале Академии ФСИН России 24.05.2019, 10:470 На следующей неделе станут известны график и расписание движения автобусов в Дни Ганзы в Пскове
24.05.2019, 10:440 В российской армии появилось новое звание 24.05.2019, 10:320 Сегодня в Москве пройдет выставка-презентация инвестиционного потенциала Псковской области 24.05.2019, 10:311 Для приезжающих на Ганзу в Псков гостей будет организован дополнительный трансфер из Риги и Петербурга 24.05.2019, 10:240 Жителя Черехи, пропавшего в 2015 году, ищет уголовный розыск
24.05.2019, 10:140 Новый проект «Эхо города» стартует сегодня в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове 24.05.2019, 09:590 Управление Росгвардии по Псковской области разъясняет правила добровольной сдачи оружия за вознаграждение 24.05.2019, 09:550 Магазин «Mango» предлагает псковичам скидки до 30% 24.05.2019, 09:450 Опочанка украла у соседки-пенсионерки более 8 тыс. рублей и потратила их на продукты и алкоголь
24.05.2019, 09:330 «Ауди-100» угнали в Великих Луках 24.05.2019, 09:260 После вмешательства прокуратуры великолукскую сироту обеспечат благоустроенным жильем 24.05.2019, 09:250 Три артснаряда времен ВОВ обезврежены за сутки в Псковской области 24.05.2019, 09:170 Пожар в дачном доме произошел в гдовской деревне Партизанское
24.05.2019, 09:160 Проголосовать на довыборах в гордуму пригласил великолучан Александр Котов 24.05.2019, 08:590 Пенсионерку насмерть сбил грузовой поезд в Порхове 24.05.2019, 08:522 Россияне полюбили дорогие смартфоны 24.05.2019, 08:490 Жителя Бежаницкого района будут судить за микрозайм, который он оформил на жену в тайне от нее
24.05.2019, 08:391 Ритейлеры предупредили о росте цен из-за ставок на эквайринг 24.05.2019, 08:290 42 мушкетера «Другого искусства» 24.05.2019, 08:211 Гражданин Узбекистана осужден за изнасилование великолучанки 24.05.2019, 08:190 Проект музейщиков «Михайловского» стал победителем Всероссийского конкурса «Культурная мозаика малых городов и сел»
24.05.2019, 08:151 «Последний звонок» сегодня прозвенит для псковских старшеклассников 24.05.2019, 08:020 Опубликована программа фестиваля «Исаборг» в Изборске 23.05.2019, 22:292 ОНФ: Для перехода на пятидневку в школе надо решить вопросы нехватки учителей и перегруженности образовательных программ 23.05.2019, 21:551 В Пскове в рамках международного проекта благоустроят территорию вокруг Мирожки
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.