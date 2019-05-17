Общество

Дополнительные программы в области искусств пользуются самой большой популярностью среди псковских детей

В Псковской области в 2018 году деятельность по дополнительным общеобразовательным программам для детей осуществляли 266 организаций, из них 73 (27,4%) - это организации дополнительного образования детей, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковстате.

Среди программ дополнительного образования самыми массовыми и популярными являлись общеразвивающие программы:

- в области искусств, по которым занимались 35,2 тысячи детей;

- социально-педагогического направления (28,9 тысячи детей);

- в области физической культуры и спорта (23,4 тысячи детей).

По естественнонаучным направлениям дополнительных общеобразовательных программ обучалось 12,3 тысячи детей, туристско-краеведческим – 7,1 тысячи детей, техническим – 5,4 тысячи детей.

Кроме того, по дополнительным предпрофессиональным программам, направленным на выявление одаренных детей в раннем возрасте, в области физической культуры и спорта занимались 6,9 тысячи детей, в области искусств - 3,4 тысячи детей.

Численность педагогических работников, осуществляющих обучение по дополнительным общеобразовательным программам для детей, составила в 2018 году 4,2 тысячи человек, из них 77,9 процента имели высшее образование.

Численность педагогов дополнительного образования составила 1,3 тысячи человек или 31,5 процента в общей численности педагогических работников.