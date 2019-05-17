Трудовая инспекция в Псковской области объяснила, когда отпуск можно заменить денежной компенсацией

Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в государственной инспекции труда в Псковской области.
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В ведомстве добавили также, что не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного оплачиваемого отпуска и дополнительных отпусков беременным женщинам, работникам в возрасте до 18 лет, а также работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда (статья 126 ТК РФ).