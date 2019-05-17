Общество

В псковском филиале Академии ФСИН России состоялась игра «Что? Где? Когда?»

Сегодня в псковском филиале Академии ФСИН России состоялась игра «Что? Где? Когда?», которая стала определяющей в подведении итогов пятидневного интеллектуального турнира, включавшего также в себя брейн-ринг и игру «Ворошиловский стрелок». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе вуза.

В игре «Что? Где? Когда?» победила команда «Территория 02» Белгородского юридического института МВД России имени И.Д. Путилина, на втором месте – команда «Лед тронулся» Санкт-Петербургского университета МВД России, на третьем месте – «Химическая коррозия» Псковского государственного университета.

Напомним, что по итогам брейн-ринга первое место заняла команда «Лед тронулся» Санкт-Петербургского университета МВД России, победителем игры «Ворошиловский стрелок» команда «Территория 02» Белгородского юридического института МВД России им. И.Д. Путилина.

Таким образом, по итогам всего международного турнира в общекомандном зачете победу одержала команда Санкт-Петербургского университета МВД России.

Всего в турнире «Золотая звезда» приняли участие 12 команд из России и Республики Беларусь.

Победители и призеры интеллектуальных соревнований будут награждены на торжественном закрытии фестиваля.