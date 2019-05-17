Общество

Свыше 16 тысяч жителей Псковской области работают в неблагоприятных условиях труда

На конец 2018 года 16,7 тысячи человек (29,7% списочной численности работников обследованных организаций) в Псковской области были заняты на работах во вредных или опасных условиях труда. При этом работников моложе 18 лет, занятых на таких работах отмечено не было. Такими данными с Псковской Лентой Новостей поделились в Псковстате.

Наибольшее число занятых на работах с вредными или опасными условиями труда сосредоточено в организациях обрабатывающих производств (41,3%), транспортировки и хранения (22,3%), наименьшее - в организациях, осуществляющих деятельность в области информации и связи (0,1%).

Из общего числа лиц, подверженных профессиональному риску вследствие занятости на работах с вредными или опасными условиями труда, 35,1% работников испытывали воздействие повышенного уровня шума, ультразвука, инфразвука; 15,5% - воздействие химического фактора; 8,8% - вибрации; 2,9% - аэрозолей; 1,9% - биологического фактора (работники, подвергавшиеся одновременному воздействию нескольких производственных факторов, учтены по всем воздействующим факторам).

Численность женщин, занятых на работах с вредными или опасными условиями труда составила 3522 человека или 21,1% от общей численности работающих на работах с вредными или опасными условиями труда.

Численность работников, пользующихся одним или несколькими видами льгот и компенсаций, составила 16,3 тысячи человек.

Основной льготой работавших в 2018 году в неблагоприятных условиях труда, являлось право на проведение медицинских осмотров, которым воспользовались 92,3% списочной численности работников, имеющих право на льготы. Оплату труда в повышенном размере получали 87,3 процента работников; правом на ежегодный дополнительный отпуск воспользовались 51,2 процента работников.

Пятая часть работающих во вредных условиях, которым установлен хотя бы один вид компенсаций, получали в 2018 году бесплатное молоко и другие равноценные пищевые продукты.

Право на досрочное назначение пенсии по старости на конец 2018 года сохранилось для 4,4 тысячи работников, занятых на работах с вредными или опасными условиями труда.