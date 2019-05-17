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Псковская Академия ФСИН России провела торжественное закрытие фестиваля «Псковское вече»

В псковском филиале Академии ФСИН России состоялось торжественное закрытие XII Международного научно-спортивного творческого фестиваля «Псковское вече». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН по Псковской области.

Международный фестиваль собрал около трехсот курсантов и студентов образовательных организаций высшего образования России и Республики Беларусь.

В течение недели российские и зарубежные гости приняли участие в XIV Международной научно-теоретической конференции адъюнктов, курсантов и слушателей «Вузовская наука как составной элемент подготовки специалистов», четырех круглых столах и олимпиаде по английскому языку.

Команды образовательных организаций состязались в интеллектуальном турнире «Золотая звезда», который включал в себя брейн-ринг, игры «Ворошиловский стрелок» и «Что? Где? Когда?».

В Псковском филиале академии прошла интеллектуальная викторина «Своя игра», соревнования по служебно-прикладной эстафете, волейболу и мини-футболу.

Гости фестиваля кружились в бальных танцах и играли в салонные игры времен XIX века, выбирали «Мисс фестиваля», знакомились с историей и памятниками древней Псковской земли.

Победители и призеры мероприятий, а также руководители делегаций были награждены дипломами и благодарственными письмами, которые им вручил начальник псковского филиала Академии ФСИН России Дмитрий Панарин на закрытии фестиваля.

На торжественном мероприятии были объявлены имена победителей конкурса «Лучший курсант».

В номинации «Начинающий ученый исследователь» победу одержали курсанты Академии МВД Республики Беларусь Дмитрий Грузинский и Владимирского юридического института ФСИН России Никита Никишкин.

В номинации «Лучший в боевой и физической подготовке» победу одержал курсант псковского филиала Академии ФСИН России Анна Бородынкина.

На торжественном закрытии организаторы фестиваля поблагодарили за интересную и плодотворную работу его участников, а именно, представителей Академии МВД Республики Беларусь, Могилевского института МВД Республики Беларусь, Белгородского юридического института МВД России им. И.Д. Путилина, Санкт-Петербургского университета МВД России, Академии ФСИН России, Владимирского юридического института ФСИН России, Пермского института ФСИН России, Псковского государственного университета.

Завершился же международный научно-спортивно-творческий фестиваль «Псковское вече» завершился гала-концертом.