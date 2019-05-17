Общество

Псковичей приглашают принять участие в конкурсе на лучший слоган о любви к Родине

В честь Дня России стенапризнаний.рф приглашает псковичей к участию в акции под названием «С любовью, Россия». Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы акции, создатели общественного проекта face-to-face.ru, всероссийской платформы стенапризнаний.рф, ассоциации «Созидай Россия!» приглашают патриотически настроенных псковичей к участию в акции в честь Дня России под названием «С любовью, Россия», проводимой с 5 по 15 июня.

В рамках акции пройдет конкурс на лучший слоган о любви к Родине, в котором принять участие смогут все желающие, без ограничения возраста и социального статуса. 100 лучших авторов будут отмечены дипломами победителей и публикацией их имен и портретов в федеральных и региональных СМИ - партнерах акции.

Итоги предстоящего события войдут в общую «турнирную таблицу» с финальным по итогам 2019 года выводом «индекса счастья» регионов, которая будет составлена в преддверии Дня России.

Итоговый порегиональный «индекс счастья» будет обобщен и систематизирован в единый «Климат счастья России» и освещен в качестве спецпроекта на федеральном новостном информационном ресурсе, итоги и выводы будут сопровождаться высказываниями о Родине глав регионов.

Дополнительную информацию по всем возникающим вопросам об участии можно найти на официальной странице ассоциации «Созидай, Россия!».