Общество

С организацией работы поликлиник и станции скорой помощи в Москве познакомились псковские медики

В рамках Дней Псковской области в Москве прошел круглый стол «Современные информационные технологии в первичной медико-санитарной помощи». Региональную делегацию на нем возглавила председатель комитета по здравоохранению и фармации Марина Гаращенко, сообщили ПЛН в пресс-службе администрации Псковской области.

«Сначала мы ознакомились с работой Ситуационного центра департамента здравоохранения города Москвы. Здесь прошло заседание круглого стола, на котором мы обсудили вопросы действия информационных систем в столице», — отметила руководитель ведомства.

После заседания делегация разделилась на две группы. Одна отправилась в детскую и взрослую поликлиники, чтобы на месте изучить принципы действия новых информационных технологий в лечебных учреждениях и внедрение новых проектов современной модели медицинской организации в рамках федерального проекта «Новая модель медицинской организации оказывающей первичную медико- санитарную помощь». Вторая часть делегации посетила Станцию скорой и неотложной медицинской помощи им. А. С. Пучкова и Научно-практический центр экстренной медицинской помощи. Псковские специалисты изучили опыт московских коллег не только во взаимодействии диспетчерской службы с каретами скорой помощи, но и функционирование санитарной авиации.

По итогам круглого стола принято несколько решений. В рамках соглашения между субъектами РФ комитет по здравоохранению и фармации Псковской области разработает пятилетний план взаимодействия с московскими коллегами. Псковские медики также пригласили столичных коллег посетить регион с ответным визитом. Московские специалисты, опираясь на свой опыт, помогут доработать информационную систему в псковских поликлиниках.

Напомним, что Дни Псковской области в Москве проходят по договоренности губернатора региона Михаила Ведерникова и мэра Москвы Сергея Собянина. Цель мероприятия — презентация инвестиционных и туристических возможностей субъекта на столичных площадках, налаживание дополнительных связей и коммуникаций, обмен опытом в различных областях. В Москве работает выставка-ярмарка псковских товаропроизводителей и фотовыставка достопримечательностей региона, а также состоялись товарищеские встречи между боксерами и самбистами Псковской области и Москвы.

В рамках круглых столов представители Москвы и Псковской области обсудили вопросы образования, туризма, внедрения систем «Умного города».