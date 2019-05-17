Общество

Межведомственный совет будет координировать развитие волонтерства на территории Псковской области

В Псковской области создан координационный межведомственный совет по развитию волонтерства. Как сообщили ПЛН в пресс-службе администрации региона, одной из ключевых задач этого объединения станет обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления с некоммерческими и волонтерскими организациями.

Участники заседаний будут обсуждать правовые акты, которые помогут развивать добровольчество в Псковской области, а также создавать условия для работы волонтерских организаций, помогать развивать инфраструктуру.

Совет также будет прорабатывать механизмы вовлечения псковичей в добровольческую деятельность, в особенности через единую информационную систему «Добровольцы России».

Возглавит совет заместитель губернатора Псковской области Николай Цветков.

Собираться совет будет не реже одного раза в год. В его состав будут входить председатели комитетов администрации Псковской области, общественники, координаторы волонтерских движений на территории региона, представители силовых ведомств, представители органов местного самоуправления.