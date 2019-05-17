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Общество

Между Петербургом и Таллином могут запустить скоростные поезда

24.05.2019 19:27|ПсковКомментариев: 1

Между Петербургом и Таллином могут запустить скоростные поезда. Как сообщает радио «Эхо Москвы», от Северной столицы до столицы Эстонии поезд будет идти 4,5 часа.

Руководство РЖД и компании Eesti Raudtee создали две рабочие группы, чтобы изучить то, насколько экономически целесообразны две новых линий. Одна Петербург – Псков, другая – экспресс Таллин — Петербург. Привлечь пассажиров железнодорожники планируют за счет скорости. Они предполагают, что пограничники и таможенники будут осуществлять контроль на ходу. Благодаря этому поезд смог бы доезжать из эстонской столицы до города на Неве за 4 с половиной часа. Это позволит конкурировать по времени с  автобусными перевозками. Об этом таллинскому «Радио-4» рассказал председатель правления Эстонской железной дороги Эрик Лайдвеэ.

Предполагается, что билет на скоростной поезд будет дороже, чем на автобус, но дешевле, чем на самолет. Также железные дороги двух стран обсуждают возможность сообщения между Петербургом и вторым по величине эстонским городом Тарту. Это станет возможным, если РЖД продлит ветку Петербург – Псков до пограничной станции «Койдула». Там пассажиры будут пересаживаться в эстонскую электричку.

Сейчас из Петербурга до столицы Эстонии можно доехать на поезде Москва-Таллин и на автобусах, которые находятся в пути по 7 и более часов

Источник: Псковская Лента Новостей
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