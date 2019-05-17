Общество

В Пскове обсудят особенности внесения в единый государственный реестр сведений о границах муниципалитетов

В Пскове пройдет семинар о внесении в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах муниципальных образований, населенных пунктов, границ территориальных зон и зон с особыми условиями использования территорий. Он пройдет в субботу, 25 мая, в администрации Псковской области. Начало мероприятия — в 11.00.

Как сообщили ПЛН в пресс-службе администрации региона, на семинар приглашены руководители органов местного самоуправления, сотрудники отделов земельных отношений, профильных региональных комитетов.

Перед собравшимися выступит заместитель начальника управления центрального аппарата Росреестра Дмитрий Молоденков. Он расскажет об описании местоположения границ объектов землеустройства, о порядке описания границ населенных пунктов, территориальных зон и зон с особыми условиями использования территорий, а также о формировании XML-документов.

С докладом о формировании землеустроительного дела в отношении границ объектов землеустройства и проведении экспертизы землеустроительной документации выступит начальник отдела землеустройства, мониторинга земель, кадастровой оценки недвижимости, геодезии и картографии Руслан Кудашов.