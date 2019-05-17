Общество

Как россияне отнеслись к празднованию Дня Победы, выяснил опрос

Почти 80% россиян положительно оценили празднование Дня Победы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Как отмечается, лишь 8% респондентов рассказали о негативных эмоциях. Еще 14% россиян не смогли ответить на этот вопрос.

Кроме этого, участники опроса рассказали, чем именно им понравилось празднование 9 мая. Для 17% респондентов — это великий и святой праздник, 15% жителей страны выразили восхищение парадом и военной техникой, еще 11% поблагодарили за хорошую организацию праздника.

Помимо этого, некоторые респонденты отметили атмосферу единения и радости, другие заявили, что остались всем довольны.

Уточняется, что опрос провели 18-19 мая в 104 населенных пунктах страны среди 1500 человек, передает Газета.Ру.