Общество

Подопечные школ-интернатов Псковской области разыграли футбольный кубок «Маленькие сердца»

В Пскове на стадионе 747 состоялся финал футбольного турнира «Маленькие сердца 2019». Турнир прошел в рамках проекта Псковского областного отделения Российского детского фонда «Мяч дружбы», реализующегося при поддержке FIFA и Фонда президентских грантов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Детском фонде, в финальных играх турнира участвовали 125 юных футболистов из 8 интернатных учреждений в Опочке, Порхове, Красногородске, Пушкинских Горах, Печорах и Великих Луках.

Игры за призы и трофеи шли в трех возрастных категориях – участники финальной части турнира определились в ходе отборочных матчей, состоявшихся в Порхове и Опочке в конце апреля. Традиция разыгрывать переходящий футбольный кубок между школами-интернатами зародилась в 2013 году благодаря инициативе партнера Псковского детского фонда, президента ассоциации «Маленькие сердца» Паскаль Вайер. Турнир начался с товарищеского матча между командами Красногородской специальной школы-интерната и Центра специального образования №3 г. Великие Луки.

Ребята сыграли в football3 – разновидность футбола, где игроки сами договариваются о правилах, сами контролируют ход матча и играют максимально честно.

Дети из всех учреждений начали играть в эту версию футбола с сентября 2018. Педагоги отмечают, что занятия развивают у ребят коммуникативные навыки и чувство личной ответственности. Эти качества пригодились детям во время открывающего матча – в игре участвовали мальчики и девочки разных возрастов, поэтому играть нужно было внимательно и аккуратно.

После товарищеского матча начались финальные игры турнира. В младшей возрастной группе победу одержала команда Центра помощи детям г. Печоры, в средней – команда Порховской специальной школы-интерната, в старшей – команда Опочецкой специальной школы-интерната. Кроме того, нужно отметить выступление ребят из Пушкиногорской санаторной школы-интерната, которые вышли в финал в двух возрастных категориях и завоевали одно серебро; а также Центра помощи детям г. Великие Луки, завоевавших бронзу среди старших ребят. Не остались без призовых мест и игроки из Опочецкой школы-интерната социальной поддержки, которые ежегодно проходят в финальную часть турнира.

Подарки и призы для детей предоставили детско-юношеская спортивная школа «Стрела», досуговый научно-технический центр "Юный техник" и футбольный клуб 747. Кроме того, мероприятие поддержали танцевальный коллектив They are F.O.W под руководством Ирины Тимофеевой – они исполнили роль группы поддержки и подготовили несколько зажигательных танцевальных номеров.

Почетными гостями мероприятия стали заместитель председателя комитета по образованию Псковской области Сергей Николаев, председатель комитета по социальной защите Псковской области Армен Мнацаканян, президент федерации футбола г. Пскова Андрей Аленичев – они выступили на открытии турнира, а также поучаствовали в церемонии награждения.

В этом году в качестве призов ребятам достались не только кубки, медали и подарки, но и сертификаты от Детского фонда на приобретение спортивного инвентаря и экипировки для юных спортсменов.

От имени своих подопечных Детский фонд благодарит участников, партнеров, благотворителей и волонтеров, внесших весомый вклад в проведение турнира.

Проект осуществляется при поддержке комитета по спорту Псковской области, комитета по образованию Псковской области и комитета по социальной защите Псковской области.