Общество

Назван новый победитель проекта «Голос. Дети», дочь Алсу не пришла на спецвыпуск

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст назвал победителями конкурса «Голос. Дети» всех финалистов шоу. Он наградил конкурсантов статуэтками победителей. Также каждый из них получил по миллиону рублей, сообщает «Лента.Ру».

Спецвыпуск программы вышел в прямом эфире телеканала вечером в пятницу, 24 мая.Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова не приняла участие в спецвыпуске с участием всех финалистов.

«Последние несколько недель стали серьезным испытанием. Мы были вынуждены отменить результаты. Но "Голос.Дети" большая и дружная семья, которая справится с любыми трудностями. Сегодняшний вечер не эпилог, а праздник. К сожалению, Микелла Абрамова приняла решение не принимать участие, это ее решение и мы его уважаем. Она остается частью семьи "Голос", желаем ей успехов», - сказал ведущий проекта Дмитрий Нагиев в начале программы.

Как отмечает «Интерфакс», Первый канал принял решение показать спецвыпуск шоу «Голос.Дети» с участием всех финалистов после того, как итоги голосования в финале шоу были аннулированы из-за накруток голосов.

Финал конкурса «Голос.Дети» был показан Первым каналом 26 апреля. По итогам СМС-голосования зрителей победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, получившая 55,5% голосов. Позднее пресс-служба телеканала сообщила о проверке результатов голосования из-за аномальных показателей: разрыв между победителем и вторым призером составил 80 тыс. голосов.

Почти две трети россиян (61%) из тех, кто смотрел шоу «Голос.Дети», сочли объявленные итоги конкурса необъективными, показал опрос ВЦИОМ.

Телеканал привлек к расследованию компанию Group-IB, специализирующуюся на предотвращении кибератак и проведении сложных цифровых расследований. Опубликованные 16 мая первые результаты расследования Group-IB показали, что во время голосования в финале «Голос.Дети» происходили массовые накрутки голосов с помощью ботов в пользу участника номер 07, под которым выступала дочь певицы Алсу.

В связи с этим Первый канал аннулировал итоги финала. Он пообещал к старту следующего сезона принять меры к совершенствованию и дополнительной защите механизма голосования. Также телеканал объявил, что 24 мая покажет спецвыпуск «Голос. Дети» с участием всех финалистов.

После этого певица Алсу сообщила, что ее дочь и другие участники проекта оказались «втянуты в какие-то игры». Отвечая на вопрос, примет ли ее дочь участие в спецвыпуске проекта 24 мая, певица сказала, что Микелла решит это самостоятельно.