Назван новый победитель проекта «Голос. Дети», дочь Алсу не пришла на спецвыпуск

«Последние несколько недель стали серьезным испытанием. Мы были вынуждены отменить результаты. Но "Голос.Дети" большая и дружная семья, которая справится с любыми трудностями. Сегодняшний вечер не эпилог, а праздник. К сожалению, Микелла Абрамова приняла решение не принимать участие, это ее решение и мы его уважаем. Она остается частью семьи "Голос", желаем ей успехов», - сказал ведущий проекта Дмитрий Нагиев в начале программы.
Как отмечает «Интерфакс», Первый канал принял решение показать спецвыпуск шоу «Голос.Дети» с участием всех финалистов после того, как итоги голосования в финале шоу были аннулированы из-за накруток голосов.
Финал конкурса «Голос.Дети» был показан Первым каналом 26 апреля. По итогам СМС-голосования зрителей победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, получившая 55,5% голосов. Позднее пресс-служба телеканала сообщила о проверке результатов голосования из-за аномальных показателей: разрыв между победителем и вторым призером составил 80 тыс. голосов.
Почти две трети россиян (61%) из тех, кто смотрел шоу «Голос.Дети», сочли объявленные итоги конкурса необъективными, показал опрос ВЦИОМ.
Телеканал привлек к расследованию компанию Group-IB, специализирующуюся на предотвращении кибератак и проведении сложных цифровых расследований. Опубликованные 16 мая первые результаты расследования Group-IB показали, что во время голосования в финале «Голос.Дети» происходили массовые накрутки голосов с помощью ботов в пользу участника номер 07, под которым выступала дочь певицы Алсу.
В связи с этим Первый канал аннулировал итоги финала. Он пообещал к старту следующего сезона принять меры к совершенствованию и дополнительной защите механизма голосования. Также телеканал объявил, что 24 мая покажет спецвыпуск «Голос. Дети» с участием всех финалистов.
После этого певица Алсу сообщила, что ее дочь и другие участники проекта оказались «втянуты в какие-то игры». Отвечая на вопрос, примет ли ее дочь участие в спецвыпуске проекта 24 мая, певица сказала, что Микелла решит это самостоятельно.