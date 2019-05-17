Общество

В Пскове отметили 15-летие Центра внешкольной работы «Патриот»

В Доме офицеров Пскова прошло торжественное мероприятие, посвященное 15-летию Центра внешкольной работы «Патриот». Как сообщили ПЛН в пресс-службе органов местного самоуправления, руководство и воспитанников Центра поздравил заместитель главы города Владимир Воробьев. Он вручил руководителю «Патриота», председателю Общественной палаты Псковской области Анатолию Мультаху приветственный адрес и подарок для коллектива.

Владимир Воробьев отметил, что Город воинской славы Псков веками стоял на страже государства, защищая от врагов его границы и мирную жизнь людей. Поэтому во все времена для псковичей главными качествами считалась любовь к своей Родине и чувство патриотизма, которые воспитывали у детей с самого раннего детства.

Он поблагодарил коллектив Центра внешкольной работы «Патриот» за его вклад в развитие патриотического воспитания подрастающего поколения города Пскова. Владимир Воробьев отметил, что здесь молодое поколение псковичей развивает и совершенствует свои спортивные таланты, укрепляет знания в области военного дела, углубленно изучает историю родного края и страны.

Он подчеркнул, что без воспитанников центра «Патриот» не обходится практически ни одно общегородское мероприятие. Отдельные слова он адресовал воспитанникам и педагогам учреждения, которые участвуют в волонтерской работе совместно с ветеранскими организациями. Владимир Воробьев поблагодарил всех, кто стоял у истоков этой работы, и тех, кто ведет ее сейчас, пожелал успехов в продолжении славных начинаний и вручил Почетные грамоты сотрудникам Центра, занимающимся патриотической работой.

От администрации города Пскова с праздником поздравил заместитель главы администрации Александр Коновалов. Он поблагодарил за патриотические воспитание молодого поколения псковичей и вручил подарок от администрации города Пскова и Благодарственные письма педагогам Центра.

Праздничный концерт в честь 15-летия Центра «Патриот» подготовили псковские творческие коллективы.

Центр «Патриот» был создан в мае 2004 года для совершенствования патриотического воспитания детей, подростков, молодежи через образовательную и досуговую деятельность, во взаимодействии с образовательными учреждениями и воинскими частями, ветеранскими организациями, военно-патриотическими союзами и обществами. Направленности образовательной деятельности: военно-патриотическая, туристско-краеведческая, физкультурно-спортивная, спортивно-техническая