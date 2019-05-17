Общество

Сотрудники МЧС напомнили жителям Печор о пожарной безопасности

24 мая сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Островскому, Пыталовскому, Печорскому и Палкинскому районам в целях профилактики пожаров и гибели людей, проведен профилактический рейд в городе Печоры.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального МЧС России, в ходе рейда распространены листовки о мерах пожарной безопасности, в том числе по действиям при обнаружении пожара. Осуществлен обход домовладений, с гражданами проведены профилактические беседы и инструктажи в области пожарной безопасности.

Население ознакомлено с требованиями правил противопожарного режима в Российской Федерации при устройстве и эксплуатации печного отопления, использовании и хранении бытовых газовых баллонов и газового оборудования, эксплуатации электрооборудования и электроприборов.

До жителей доведена обстановка с пожарами на территории Печорского района, основные причины пожаров в жилом секторе, а также жителям напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб.