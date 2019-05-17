Общество

В Пскове почтили память писателя Юрия Куранова

В Центральной городской библиотеке Пскова на улице Конной открылась выставка молодых художников «Светлый голос в сумерках», посвященная российскому писателю Юрию Куранову (1931 – 2001), который создал свои лучшие произведения, когда жил в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской библиотеке.

Куратор этого проекта, художник Лилия Момотова, сказала, что на выставке представлены работы студентов 1, 2 и 3 курса факультета образовательных технологий и дизайна ПсковГУ в разнообразных техниках (например, компьютерная графика) и жанрах (например, плакат).

Заведующая кафедрой дизайна и технологии обработки материалов ПсковГУ Вероника Кучеровская заметила, что участие в этой выставке является большим достижением для начинающих художников Пскова. Ведь это у современников Пушкина было предостаточно времени, чтобы задумываться о смысле жизни и заглядывать в себя, когда они, например, по нескольку дней путешествовали из Пскова в Санкт-Петербург. Теперешние молодые люди, по ее словам, живут в бушующем информационном потоке, часто негативном, им нелегко выуживать оттуда жемчужины. И уже тем более, им крайне трудно бывает найти время из-за огромных учебных нагрузок, чтобы расширить свой кругозор и узнать что-то за рамками обязательной программы. Они даже имена классиков литературы плохо знают, что уж говорить про таких писателей, как Юрий Куранов, которого не проходят в школе.

Подробнее о псковском периоде жизни Юрия Куранова собравшимся в библиотеке рассказал его друг, писатель Валентин Курбатов. Он вспомнил, как в 1966 году разбрасывал с балкона на Октябрьском проспекте листовки, приглашая «господ интеллигентов» в кафе «Молодежное», чтобы поговорить о литературе.

«Сегодня великих нет», уверен Валентин Курбатов, а тогда псковские писатели, чтобы было из кого создать региональную писательскую организацию, пригласили себе из Костромы одного из «великих» - Юрия Куранов. Сам Валентин Курбатов, когда увидел Куранова живьем, попросил у «великого» разрешения отнести его домой на руках. «Великий» ответил: «Тогда возьмем две… нет, три, чтобы потом не бегать».

Он рассказал, как подвыпивший Куранов разговаривал с мудрейшим котом Петей и даже со спичечным коробком, потому что по ночам вместо того, чтобы отправиться на боковую, начинал, как он это называл «бухтеть».

Потом они уехали в имение графа Гейдена село Глубокое Опочецкого района, где Куранов написал свою лучшую книгу «Глубокое на Глубоком». И поселились там в бывшей церковной просвирне, где у них даже было собственное привидение, уверяет Валентин Курбатов, как «порождение курановской метафизики, его гиперреализма».

Псковичи привыкли думать, что писатель Юрий Куранов принадлежит в большей степени им, но это, оказывается, не так, сказала библиотекарь Татьяна Котова. Уже будучи маститым писателем, Куранов во всеуслышание озаботился судьбой неперспективных псковских деревень, вызвал тем самым недовольство региональных властей и вынужден был переехать в Калининградскую область, где и провел оставшуюся часть жизни.

Поэтому так уж сложилось, что там его помнят и почитают гораздо больше, устраивают ежегодные Курановские чтения, берегут его архив.

Про светлогорский период жизни Куранова в Псков приехала рассказать ученый секретарь Калининградской областной научной библиотеки Светлана Постникова. Заодно она воспользовалась случаем, чтобы уточнить у Валентина Курбатов, кто автор тех или иных хранящихся в калининградском архиве фотографий с Курановым и где они были сделаны.

Оказалось, что многие фотографии снимал сам Курбатов. Посетители библиотеки, кроме того, посмотрели слайды с акварелями Валентина Курбатова, которые он посвятил Юрию Куранову и воспетой им псковской природе.