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Общество

Александр Братчиков принял участие в предварительном голосовании «Единой России» по довыборам в гордуму

26.05.2019 10:14|ПсковКомментариев: 0

Первый заместитель секретаря регионального отделения «Единой России», глава администрации Пскова Александр Братчиков принял участие в предварительном голосовании Партии по довыборам депутата городской Думы (округ №13), которое проходит сегодня, 26 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе партии.

Отбор кандидатов от «Единой России» проходит по первой модели. Это значит, что принять участие в голосовании могут все, кто обладает активным избирательным правом. Сделать свой выбор жители области могут до 20:00. Для этого необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации и регистрацию по месту жительства в пределах границ счетного участка. 

На выдвижение от Партии в Псковскую гордуму претендуют четыре человека: директор спортивно-развлекательного парка «Простория» Василий Демидов, сантехник Псковского линейного производственного управления магистральных газопроводов филиала ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» Сергей Лавриненко,  директор ООО «Мега» Оксана Нани и главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная.

Источник: Псковская Лента Новостей
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