Общество

Анатолий Тиханов пришел на предварительное голосование «Единой России»

Депутат фракции «Единой России» в областном Собрании Анатолий Тиханов побывал на счетном участке для предварительного голосования Партии по довыборам депутата Псковской городской Думы (округ №13). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе партии.

«Наша семья всегда принимает участие в голосовании в рамках избирательных кампаний, - сказал Тиханов. – В сентябре предстоят довыборы депутата городской Думы по округу, в котором мы проживаем. Я считаю, что необходимо сегодня прийти на счетный участок и проголосовать за достойного кандидата от «Единой России», который в дальнейшем, в случае победы на выборах, будет защищать наши интересы».

Отбор кандидатов от «Единой России» проходит по первой модели. Это значит, что принять участие в голосовании могут все, кто обладает активным избирательным правом. Сделать свой выбор жители области могут до 20:00. Для этого необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации и регистрацию по месту жительства в пределах границ счетного участка.

На выдвижение от Партии в Псковскую гордуму претендуют четыре человека: директор спортивно-развлекательного парка «Простория» Василий Демидов, сантехник Псковского линейного производственного управления магистральных газопроводов филиала ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» Сергей Лавриненко, директор ООО «Мега» Оксана Нани и главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная.