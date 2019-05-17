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Общество

Руководитель фракции «Единой России» в Псковской гордуме не пропустил предварительное голосование

26.05.2019 12:28|ПсковКомментариев: 0

Руководитель фракции «Единой России» в Псковской городской Думе, житель округа №13 Денис Иванов принял участие в предварительном голосовании по определению кандидата от Партии на довыборах в ПГД.Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе партии.

«Два года назад я сам проходил эту процедуру, и знаю, насколько это серьезно, - отметил Иванов. – Важно, чтобы на выборы от «Единой России» был выдвинут кандидат, пользующийся авторитетом и уважением у избирателей, тот, кого поддерживает большинство».

Отбор кандидатов от «Единой России» проходит по первой модели. Это значит, что принять участие в голосовании могут все, кто обладает активным избирательным правом. Сделать свой выбор жители области могут до 20:00. Для этого необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации и регистрацию по месту жительства в пределах границ счетного участка. 

На выдвижение от Партии в Псковскую гордуму претендуют четыре человека: директор спортивно-развлекательного парка «Простория» Василий Демидов, сантехник Псковского линейного производственного управления магистральных газопроводов филиала ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» Сергей Лавриненко,  директор ООО «Мега» Оксана Нани и главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная.

Источник: Псковская Лента Новостей
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