Общество

Вера Емельянова сделала выбор на предварительном голосовании «Единой России» в Пскове

Первый вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова приняла участие в предварительном голосовании «Единой России». Сегодня она, как и другие жители округа №13, помогла Партии в определении кандидата на предстоящих довыборах в Псковскую городскую Думу. На счетный участок замглавы региона пришла с внуками, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе партии.

«Каждый человек ждет улучшения ситуации. От того, кто придет в городскую Думу и как сможет решить те или иные вопросы, все мы должны будем получить соответствующий результат. Важно не просто хотеть, но и быть способным решать те задачи, которые сегодня стоят перед нами», - сказала Емельянова и добавила, что проголосовала сегодня за эффективного кандидата в депутаты, за человека, который может быть полезен жителям округа.

Отбор кандидатов от «Единой России» проходит по первой модели. Это значит, что принять участие в голосовании могут все, кто обладает активным избирательным правом. Сделать свой выбор жители области могут до 20:00. Для этого необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации и регистрацию по месту жительства в пределах границ счетного участка.

На выдвижение от Партии в Псковскую гордуму претендуют четыре человека: директор спортивно-развлекательного парка «Простория» Василий Демидов, сантехник Псковского линейного производственного управления магистральных газопроводов филиала ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» Сергей Лавриненко, директор ООО «Мега» Оксана Нани и главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная.