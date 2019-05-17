Общество

В «Михайловском» объявили итоги конкурса «С днем рождения, Александр Сергеевич!»

Сегодня, в день рождения А.С. Пушкина по старому стилю, в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» объявили итоги конкурса «С днем рождения, Александр Сергеевич!», на который россияне и жители ближнего зарубежья в возрасте от 4 до 78 лет, прислали более трехсот творческих работ.









В музее отметили, что зрительское голосование было также на удивление активным — некоторые рисунки получили более тысячи «лайков», а вышитая открытка семилетней Алисы Юлаевой из Новоаганска (Ханты-Мансийский автономный округ) — и вовсе 2638 голосов. В адрес конкурса и конкурсантов пришло даже стихотворение киевлянки Татьяны Костиковой — с признанием таланта, фантазии и полёта души, вложенных в художественные поздравления поэту. Это стихотворение и, главное, списки победителей конкурса в каждой из четырёх возрастных категорий — как по итогам интернет-голосования, так и по решению жюри, всего 24 человека — можно найти на сайте музея (гиперссылка: http://pushkin.ellink.ru/2018/contest/itog1.asp). Псковскую область в этом ряду представляет 8-летняя Анна Сергеева из Пушкинских Гор, чью работу лучшей в возрастной категории от 4 до 8 лет сочли члены музейного жюри.





Открытка-коллаж Дарьи Ларионовой из Краснотурьинска Свердловской области — победитель по решению музейного жюри в группе конкурсантов от 13 до 17 лет.





Все участники конкурса получат сертификаты, а победители — специальные дипломы, отметили в заповеднике. Отдельные конкурсные работы можно будет увидеть не только на сайте, но и «в реале» — на Поэтической поляне, на специальной выставке, которую в музее откроют в Дни пушкинской поэзии и русской культуры.



