Общество

Посетители псковской библиотеки в Овсище приступили к встрече Ганзейских дней

В Библиотеке микрорайона Овсище с 22 мая проходит библиогид «Встречаем 39-е Ганзейские дни в Пскове».

Как рассказали в библиотеке, в зале досуга посетители могут познакомиться с презентацией «Русские ганзейские города: история и современность», чтобы выяснить для себя, что такое «Ганза», какова символика Ганзейских дней и зачем они проводятся.

О 14 Русских Ганзейских городах сотрудники библиотеки рассказали своим читателям подробнее и представили их на специальной карте.

Закрепить полученные знания можно ещё на одной карте – «Ганзейские дороги России», где читатели уже сами должны найти и обозначить флажками российские города, входящие в Ганзейский Союз Нового времени.

Кроме того, в рамках акции на абонементе для читателей оформлена выставка книг, авторами которых являются писатели стран Ганзейского союза. Каждая книга отмечена флагом той или иной страны.

Для детей в рамках библиогида организованы мастер-классы «Раскрась башню». Созданные участниками этих мастер-классов произведения украсят выставку «Стражи земли псковской».











